În perioada 13.11.2023 – 02.12.2023, la Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”, Pașcani se desfășoară prima mobilitate a proiectului 2023-1-RO01-KA121-VET-000135745, din cadrul acreditării Erasmus+, în orașul Valencia (Spania), orașul Artelor și al Științelor.

Valencia se află pe coasta de est a Spaniei, pe malul drept al râului Turia, fiind al treilea oraș ca mărime din țară. Este un important centru universitar, industrial, comercial și turistic.

Situat printre portocali și câmpuri de orez, Valencia are reputația unei destinațiii romantice, lucru ce poate fi justificat dacă privim trecutul glorios al orașului.

La mobilitate participă 14 elevi din clasa a X-a D profesională, calificarea Electrician exploatare joasă tensiune, domeniul de pregătire Electric, însoțiți de două cadre didactice, Miron Daria și Tătaru Radu. Elevii vor efectua stagiul de pregătire practică la companii din domeniul electric din oraș.

Întâlnirea a debutat cu ceremonia de primire, în cadrul căreia Diana Constantin, coordonatorul de grup din partea organizației intermediare Esmovia, a prezentat organizația mai sus amintită, iar Irene Sapiña Torres, șefa departamentului de plasament în companii a elevilor, a pregătit participanții pentru stagiile lor, prin activități dinamice. Elevii au avut ca sarcină să reflecteze asupra așteptărilor lor, dar și asupra a ceea ce pot oferi companiilor gazdă.

De asemenea, a fost prezentat și programul zilnic de lucru al celor trei săptămâni de stagiu, dar și programul vizitelor la principalele obiective culturale și turistice din zonă.