Academia Mihai Roman împreună cu Primăria Vicovu de Sus organizează pe data de 2 ianuarie 2024 în Bivolărie evenimentul caritabil ” Din inimă, pentru inimă” pentru a ajuta o fetiță de 8 anișori care are nevoie de mare ajutor. Pentru iubitorii sportului din județul Suceava anul 2024 începe cu un meci caritabil în care vor participa jucători foarte cunoscuți din România, precum: Mihai Roman, George Ogăraru, Florin Gardoș, Daniel Bălan, Andrei Dumitraș, Florin Plămadă, Mihai Guriță sau Toma Niga, care vor face parte din echipa All Stars, echipă care va juca împotriva celor de la Bradul Putna. Partida va avea loc în Bivolărie la baza sportivă unde își desfășoară antrenamentele Academia Mihai Roman și va începe la ora 12:00. Evenimentul caritabil este organizat pentru a o ajuta pe Miruna o fetiță de 8 anișori care are nevoie de mai multe intervenții chirurgicale pentru reconstrucția feței. Organizatorii așteaptă un număr cât mai mare de persoane la acest eveniment, mai ales având în vedere scopul pentru care se va juca acest meci. Cei care doresc să sprijine acest caz sunt așteptați să o facă. Orice ajutor este binevenit.