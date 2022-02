Înființarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului în noul Guvern care este condus de premierul liberal Nicoale Ciucă și eforturile susținute ale ministrului Daniel Cadariu de sprijinire a antreprenorilor români au deja un impact important în dezvoltarea sectorului privat din țară, a declarat deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor.

”În contextul actual, în care efectele pandemiei au afectat puternic economiile tuturor țărilor, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, colegul meu, Daniel Cadariu, a reușit în doar câteva săptămâni să își atingă mai multe obiective din Programul de guvernare și continuă să propună noi soluții care reies din dezbaterile pe care le are constant cu mediul de afaceri. Astfel, prima măsură din Programul de guvernare care a fost îndeplinită este cea legată de reluarea programului voucherelor de vacanță care va continua în următorii cinci ani cu alocarea de câte 1.450 de lei pentru angajații din sistemul bugetar, prelungirea perioadei de folosire a tichetelor emise în anii 2019 și 2020 până în 30 iunie 2022 și facturarea lor prin sistemul de e-facturare. În ceea ce privește sistemul privat, voucherele de vacanță pot fi până la 6 salarii minime, sumele fiind deductibile de la impozitul pe venit de 16% și sunt scutite de contribuții sociale”, a spus Fădor.

În ceea ce privește programul Start-Up Nation II, acesta a fost închis în luna decembrie 2021 cu ultimele 200 de proiecte cu o alocare de 40 de milioane de lei. În total în program sunt finanțate cu câte 200.000 de lei 8.100 de proiecte.

”De subliniat este că în sprijinul antreprenorilor din industria ospitalității (HoReCa) cei 8.300 de beneficiari au primit în decembrie 2021 prima prorată de un miliard de lei, reprezentând 47 la sută din programul de sprijin, iar în lunile ianuarie și februarie se achită restul de 1,2 miliarde de lei”, a menționat Angelica Fădor.

În sprijinul antreprenorilor este și Măsura 1, de microgranturi pentru care este disponibilă suma de 65 de milioane de euro și la care se analizează acum 33.000 de dosare depuse urmând ca plățile să fie făcute în perioada februarie-aprilie în calupuri de câte 5000.

Un alt sprijin este Măsura 2 (Granturi pentru capital de lucru) unde sunt alocate în bugetul ministerului 570 de milioane de lei pentru cele 2900 de dosare depuse. Acum se află în avizare o OUG pentru corecție după ce a fost încadrată pe titlu greșit de Ministerul de Finanțe, dar plățile se vor realiza în perioada februarie-martie.

”De subliniat este că acest minister vine cu o susținere puternică pentru turism și reia din luna februarie participarea la târgurile internaționale de profil pentru atragerea cât mai multor turiști din străinătate în România. Totodată, ministrul Daniel Cadariu a reluat și promovarea exporturilor prin participarea firmelor românești interesate la târguri de profil în cadrul standurilor naționale.

De subliniat este că și în această privință ministrul Antreprenoriatului și Turismului a propus o Ordonanță de Urgență care se află în avizare și care prevede eliminarea de intermediari pentru cei care vor să-și promoveze produsele la târgurile internaționale. Ministrul Daniel Cadariu continuă să acționeze în sprijinul antreprenorilor și, după o primă întâlnire la Vatra Dornei, organizează dezbateri în toată țara în vederea realizării Organizațiilor de Management al Destinației ce vor deveni importante organisme pentru promovarea și dezvoltarea turismului și afacerilor”, a conchis parlamentarul liberal.