Înălțarea și Ziua Eroilor va fi sărbătorită cu fasole cu cârnați în comuna Ipotești. Evenimentele se vor desfășura la Monumentul Eroilor de la școala din centrul comunei iar după depunerea de coroane de flori administrația locală va oferi celor prezenți tradiționala mâncare fasole cu cârnați. ”Facem două ceaune mari de 50-100 de kilograme de fasole și vreo 20 de kilograme de cârnați ca să ajungă la toți. Mâncarea o prepară gospodinele noastre. Vor fi și sarmale, prăjituri dar și ceva udătură”, a dezvăluit primarul Dumitru Gulei. Evenimentele încep la ora 10.00.

