Ministerul de Interne a transmis felicitări pentru cei 11 pompieri suceveni eroi care au salvat un tânăr de 30 de ani blocat sub un mal de pământ la Pojorâta în timp ce încerca să curețe o fântână. Iată mesajul integral:

”Sandu, Daniel, Teofil, Costel, Ovidiu, Ionel, Laurențiu, Cosmin, Ioan, Mihai și Florinel. Voi meritați toate aprecierile din lume! FANTASTICI AȚI FOST! Absolut minunați… Și, da, chiar a fost o MINUNE ce ați făcut astăzi! 11 OAMENI, 11 POMPIERI SUCEVENI, pe care îi vedeți în poză, au muncit 8 ore ca să salveze un bărbat surprins de un mal de pământ. OPT ORE, SALVATORII AU CREZUT… OPT ORE AU LUCRAT ÎNCONTINUU… Nu a contat oboseala, nu a contat frigul… Nu au renunțat nicio secundă și au știut de ce. După 8 ore de muncă asiduă, au reușit să ajungă la persoana surprinsă de un mal de pământ. Victima a fost găsită în viață la o adâncime de aproximativ 8 metri, fiind acoperită de un strat de piatră de peste 5 m înălțime. Mulțumim tuturor celor care ați ajutat!

FELICITĂRI!

NE ÎNCLINĂM ÎN FAȚA VOASTRĂ!”