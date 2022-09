Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a felicitat echipa de fotbal Foresta pentru ca a pierdut onorabil meciul din Cupa României cu UTA. „Am participat la meciul de fotbal din Cupa Romaniei dintre Foresta Suceava și UTA Arad. Chiar dacă am pierdut cu 1-0, un gol stupid spun eu, ne-am comportat onorabil.

Am jucat de la egal la egal cu „Bătrâna Doamnă”. Felicitări echipei Foresta care este pe primul loc în campionat, nefiind învinsă până în prezent! Felicitări Dorin Goian!

În aceste zile se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, teren de dimensiuni UEFA cu nocturnă. În jurul acestui teren vom construi un stadion nou. Ne dorim să avem o echipă de fotbal competitivă la Suceava și o infrastructură sportivă corespunzătoare”, a declarat Lungu.