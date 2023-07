Tragedie mare într-o familie din comuna suceveană Bosanci. O femeie de afaceri de 32 de ani s-a spânzurat luni seară în depozitul de materiale de construcții pe care-l deținea în satul Poieni, comuna Undești. Macabra descoperire a fost făcută chiar de membrii familiei care văzând că nu dă de ea s-au dus direct la depozit. Aceștia au chemat Poliția la 112 care a deschis un dosar penal de ucidere din culpă.

