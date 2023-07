Ca în fiecare an luna august este dedicată diasporei sucevene. Consiliul Județean și instituțiile subordonate au pregătit și în acest an o serie de activități îndeosebi culturale menite să-i relaxeze pe diasporeni. Astfel, chiar în debutul Lunii Diasporei sub titlul ”Artiști suceveni din diaspora se promovează acasă” La Muzeul Satului Bucovinean va avea loc o expoziție de icoane pe sticlă a ”italianului” Ilie Ciprian Zancu. La Biblioteca Bucovinei ”I.G.Sbiera” va fi vernisată o expoziție de fotografie intitulată ”Psihologia Portretului-Emigranți în UK” semnată Cristina Lauric-Anglia iar la sediul Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina din municipiul Suceava, strada Zamcei, nr.17A va fi vernisată expoziția de pictură pe pânză ”Dragă pădure, Dragă Românie”, a artistei Luminița Boghian-Germania.

Tot pe 1 august Sala de Artă ”Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei ”I.G.Sbiera” va găzdui acțiunea ”Conferințele diasporei în Bucovina” cu tema ”Diaspora, astăzi”. Pe data de 3 august la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc va avea loc o întâlnire de lucru privind problematica copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate organizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în parteneriat cu Primăria Câmpulung Moldovenesc, Fundația Umanitară Te Aud România, Organizația Salvați Copiii București, Asociația Eliberare București-Centrul Suceava, Asociația pentru Parteneriat Social Bucovina.

Pe 15 august va avea loc ”Sărbătoare Diasporei”. În program: spectacol folcloric ”Bucovină, strai ales” susținut de Ansamblul Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu” la Adâncata și Vicovu de Sus, spectacol folcloric susținut de elevi al Școlii Populare de Artă ”In Irimescu” și alți interpreți la Cacica.

De menționat că toate acțiunile programate de Consiliul Județean în luna august de la Festivalul de ”Artă Medievală” până la Sărbătoarea Muntelui și Festivalul Național al Păstrăvului se circumscriu Lunii Diasporei.