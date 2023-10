La data de 14 octombrie orele 21:00, echipajul din cadrul SPR3 Marginea, a oprit pentru control autoturismul condus de către o femeie pe D.C. neclasificat, de pe raza comunei Horodnic de Sus. Conducătoarea auto a prezentat pentru control documentele mașinii, totodată a precizat faptul că nu deține permis de conducere. Femeia a fost testată cu aparatul etilotest rezultatul testului fiind de 0.00 mg/l. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea uneui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335, alin. (1) din Codul penal, cercetările urmând a fi continuate de lucrătorii din cadrul Postului de Poliție Horodnic de Sus.

