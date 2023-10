Viitoarea Casă de Cultură a orașului Liteni cu o arhitectură unică în zonă începe să prindă contur. Primarul Tomiță Onisii se află permanent pe șantier pentru a impulsiona lucrările. ”Alături de investițiile din învățământ, sănătate și învestițiile în cultură sunt la fel de necesare pentru comunitatea noastră. Pe șantierul viitoarei Case de Cultură a orașului Liteni, o investiție prin POR-axa 13, se lucrează intens, urmând ca în zilelle următoare să fie turnat planșeul peste parter”, a declarat primarul după vizita de lucru de la finele acestei săptămâni. Noua Casă de Cultură va avea o arhitectură deosebită, cu intrări de pe strada Viei, nr.1, și se va integra armonios cu proiectele aflate în derulare Corp C nou de școală și Sala Sporturilor dar și cu cele existente reabilitate deja: Sală de sport și Grădinița cu Program Normal. Construcția unei noi Case de Cultură și modernizarea Corpului B al Liceului Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu fac parte din proiectul ”Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural-recreative din orașul Liteni” finanțat cu 20.407.120 lei din fonduri europene prin Programul Operațional Regional –axa prioritară 13, proiect ce mai conține modernizarea a opt kilometri de drumuri și amenajarea a două parcuri.

