Având în vedere contextul actual al reformării Statului atât pe plan educațional cât și a consolidării justiției, Biroul Permanent Județean al Organizației de Femei a Partidului Național Liberal lansează campania ,,Stop violenței domestice împotriva femeilor”, a anunțat președinta organizației, deputatul Angelica Fădor. Aceasta a declarat că este o acțiune ce se va desfășura pe o perioadă de trei luni de zile, începând cu data de 15 februarie 2023 și având ca scop conștientizarea publică asupra consecințelor negative a violenței asupra femeii și implicit suferința provocată minorilor din acea familie.

”Prin acest proiect vom oferi suport de specialitate juridică, consultanță si îndrumare victimelor violenței în familie, atât femei cât și adolescenți și consiliere psihologică. Este o realitate cruntă faptul că într-o țară europeană, în anul 2023, multe femei sunt victime ale violenței domestice, copiii lor sunt la rândul lor abuzați fizic sau emoțional, familii sunt despărțite în urma abuzurilor și prin urmare multe suflete sunt astfel distruse. Multe femei sunt nevoite, necunoscând legea fie să plece de acasă, fie să rămână și să îndure pumni și jigniri. Până la soluționarea cazurilor de către autorități, centrele pentru victimele violenței domestice le asigură victimelor securitatea și siguranța pentru a-și continua viața normală până la soluționarea cazurilor”, a spus Fădor.

Parlamentarul liberal arată că această acțiune a femeilor liberale sucevene are ca scop sprijinirea victimelor, stoparea abuzurilor, informarea juridică asupra pașilor de urmat în vederea soluționării cauzei și reintegrarea în societate atât a mamei cât și a copiilor ei. Această acțiune se va desfășura săptămânal in fiecare zi de luni, între orele 12.00 -15.00, la sediul PNL Suceava, str. Aleea Trandafirilor, nr. 4 din municipiul Suceava.

”Consultanța juridică cât și cea psihologică se vor acorda gratuit de către membrele din organizația județeană de femei a PNL Suceava și care sunt calificate ca și avocați, psihologi, asistenți sociali, sau care fac parte din diverse organizații sau instituții de profil. Prin urmare, femeile vulnerabile, victime ale violenței domestice se pot programa zilnic, între orele 09.00-12.00 pentru consultanță juridică la numărul de telefon: 0741495462 – doamna Cristina Dancu”, a mai spus Angelica Fădor.