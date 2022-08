Festivalul Internațional Vară Magică a început pe 6 iulie și se va încheia miercuri, 31 august, când ne va aduce bucuria întâlnirii cu Orchestra Națională de Tineret a Franței, avându-l ca dirijor pe Michael Schønwandt. În program vor fi două piese celebre din repertoriile marilor orchestre ale lumii: Claude Debussy, cu Preludiul la după-amiaza unui faun și Gustav Mahler – Simfonia nr. 5.

Precum un buildungsroman, Festivalul Vara Magică s-a deschis cu un concert al Orchestrei Naționale de Tineret a României, continuând cu artiști și orchestre cu reputație la nivel internațional, încheierea revenind Orchestrei Naționale de Tineret a Franței.

“Am mizat întotdeauna pe tineret, pe promisiunile și speranțele pe care ni le oferă acesta și trebuie să vă mărturisesc nu atât o surpriză, cât mai degrabă o mare bucurie confirmată în cadrul Festivalului Vară Magică: noile generații au o sete și o dragoste de cultură care mă fac să cred cu tărie că, până și în cele mai tulburi contexte, cultura adevărată are o șansă, are un viitor. De la an la an avem o medie de vârstă tot mai scăzută: anul acesta, de exemplu, am constatat o reducere cu circa 5-7 ani a mediei de vârstă a publicului căruia ne adresăm și pe care cu bucurie îl regăsim în sala de concert”, a declarat dl. Dorin Ioniță, directorul Lanto Communications, organizatorul Festivalului Vara Magică.

De-a lungul lunilor iulie și august, Festivalul Vară Magică a reunit artiști de renume internațional și a oferit publicului o serie de premiere și surprize notabile: prima gală de operetă la Ateneul Român cu cei mai apreciați soliști și Orchestra Teatrului de Operetă și Musical ”Ion Dacian”, un recital de pian susținut de Sînziana Mircea și soprana Laura Tătulescu într-un format inedit și cu o producție unică, audiția în premieră a Ansamblului Cameral al Filarmonicii George Enescu și multe altele, fiecare dintre serile din festival venind cu un element de unicitate. Mai mult decât atât, spre încântarea publicului, festivalul a prezentat la Ateneul Român trei faimoase viori Stradivarius, cu virtuozitate mânuite de violoniști celebrii precum: Alexandru Tomescu, Rebekka Hartmann și Alexander Sitkovestki.

“În această vară, am înregistrat o creștere semnificativă la nivel de bilete vândute, chiar dacă oferta de evenimente culturale estivale a depășit cu mult peisajul anilor anteriori. Desigur, comparăm rezultatele acestui an, nu atât cu ultimii 2 ani, Festivalul continuând și în perioada de pandemie, înfruntând dificultățile de desfășurare în spațiu liber în 2020 sau limitarea la 50% a gradului de ocupare în 2021, ci mai degrabă cu 2019 și anii care au precedat intervalul de restricții”, a menționat dl. Dorin Ioniță, directorul Lanto Communications, organizatorul Festivalului Vara Magică. “Încheiem, plini de speranță, încă o ediție a festivalului Vară Magică, iar până la ediția viitoare, vom continua seria evenimentelor artistice cu Serate muzicale la Palatul Camerei de Comerț și Industrie al Municipiului București, precum și concertele de gală ”Iarna magică”, care au loc an de an înainte de Crăciun la Ateneul Român. Rămânem astfel alături de iubitorii de muzică clasică și ne menținem promisiunea de a face toate eforturile necesare pentru a le oferi concerte și spectacole de cea mai înaltă calitate”, a completat domnul Dorin Ioniță.

Festivalul Internațional “Vară Magică” este unul dintre evenimentele culturale estivale marcante ale Europei și una dintre puținele manifestări de acest gen care aduce în prim-plan capitala României în perioada estivală. Ediția a XI-a a Festivalului ”Vara Magică” a inclus 9 concerte inedite, câte unul în fiecare săptămână, în perioada 6 iulie – 31 august, la Sala Mare a Ateneului Român. Programul complet al Festivalului Vară Magică – ediția a XI-a este disponibil pe www.varamagica.ro.

Partenerii Festivalului Vară Magică către care se îndreaptă mulțumiri și recunoștință pentru susținerea constantă a culturii: Oscar, Borsec, Luxten, Niro Investment Group, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, ARCUB, Senia Music, Centrul pentru Tineret al Municipiului București și Primăria Capitalei, în coproducție cu: TVR2, Radio România Muzical și partenerii media: Radio România Cultural, Radio Trinitas, Revista Cariere, HR Manager, Bucureștii Vechi și Noi.

Biletele pentru concertele din cadrul Festivalului Vara Magică au fost disponibile online pe www.bilete.ro și www.myticket.ro, precum și la casa de bilete a Festivalului ”Vara Magică” deschisă la Ateneul Român, intrarea din strada Benjamin Franklin nr. 1-3, de luni până vineri, între orele 14:00 şi 19:00.