Teo Trandafir își aduce aminte cu nostalgie de începutul în televiziune și de colegii ei, care la vremea aceea reprezentau concurența.

Prezentatoarea show-ului ,,Teo Show” își amintește cu drag de debutul său în televiziune, când datorită faptului că nu arăta la fel de bine ca alte prezentatoare, precum Mihaela Rădulescu sau Andreea Marin, a fost nevoită să se folosească de o altă calitate a sa, notează click.ro.

„Noi am pornit într-o formulă cam așa: Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, era Mircea Radu, cred că Dan Negru și cu mine. Imaginează-ți că eu eram cu Mihaela Rădulescu și cu Andreea Marin în aceeași ligă. Eu eram cât ele două la un loc. Și atunci trebuia să mă salvez cumva, pentru că publicul din România aștepta niște frumuseți inteligente. Eu eram oarecum inteligentă, dar am găsit această armă, pe care să o folosesc în favoarea mea, pentru că, bun, «Teo Trandafir e grasă», am înțeles! Am stipulat, s-a zis, s-a rostit! Băi, dar ți-am zis-o eu! Acum, ce mai ai să îmi zici, mergi mai departe! «Teo Trandafir e proastă!», aici s-ar putea să pot să încerc să te contrez! Și te contrez cu argumente, câte vrei, că am, mai închiriez de la prieteni, mai una alta, știi cum e! Mie autoironia mi-a reușit pentru asta, să mă apăr! Gândește-te la Andreea Marin, care are o imagine pe care și-o construiește și și-o susține cu mare atenție. Ai văzut-o, poziția în care stă și vorbele pe care le rostește sunt atent alese, la mine nu sunt!”, a declarat Teo Trandafir, conform sursei citate.

