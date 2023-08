Casa Polonă construită în comuna suceveană Moara a fost inaugurată joi după amiază printr-o serie de festivități impresionante care au inclus o slujbă de sfințire oficiată de Excelența Sa Iosif Păuleț, episcop al Diecezei din Iași, discursuri și spectacole folclorice. Oaspeții conduși de președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Ghervazen Longher, au fost întâmpinați cu pâine și sare în curtea Casei Polone de copii îmbrăcați în costume tradiționale poloneze. Și nu au fost puțini. Au fost prezenți Ambasadorul Republicii Polone la București- Paweł Soloch care a citit și mesajul președintelui Republicii Polone, Andrzej Duda, Natalia Piotrowska-charge d`affaires a Ambasadei Republicii Polone al București, reprezentanta Institutului Polonez la București-Katarzyna Zalaszewska, delegația schimbului 13 a Cotingentului Militar Polonez care staționează la Craiova, directorul adjunct al Departamentului de Colaborare cu Diaspora Poloneză și Polonezii din Străinătate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe- Zbigniew Ciosek, directorul executiv pentru gestionarea programelor din cadrul Asociației „Wspólnota Polska”- Zenka Bańkowska, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur,administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, subsecretarul de stat la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene- Doina Iacoban, senatorul Constantin Daniel Cadariu, deputații Ioan Bălan, Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu, George Șoldan și Mirela Adomnicăi, prefectul Alexandru Moldovan, primarul comunei Moara, Eduard Dziminischi, șeful Inspectoratului Școlar Județean, Grigore Bocanci și consilierul primarului Ioan Lungu, Ovidiu Milici. Spectacolele au fost susținute de Fanfara Detașamentului de Pompieri Voluntari și formația de muzică populară „Gacoki” din Gać voievodatul Podkarpackie – Polonia, de ansambluri ale polonezilor bucovineni: „Mała Pojana” din Poiana Micului, „Sołonczanka” din Solonețu Nou, recent înființat grup de copiii și tineri din comunitatea poloneză din Moara, precum și de ansamblul românesc „Dor” din Moara.

Ghervazen Longher: ”Casa Polonă de la Moara nu va îndeplini doar un simplu rol practic, ci va servi și ca un fel de simbol care va uni comunitatea locală sub acoperișul său”

Seria discursurilor a fost deschisă de gazdele comunității poloneze din Moara, Adriana Felic și Tadeus Biseada. Microfonul a fost preluat apoi de președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Ghervazen Longher.

”Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți la acest eveniment special pentru comunitatea din Moara dar în primul rând aș vrea să mulțumesc Consiliului de conducere al Uniunii Polonezilor din România pentru că a aprobat această investiție, Casa Polonă din Moara. În același rând aș vrea să mulțumesc celor cu care am început de jos această construcție și s-ar cuveni aici să mulțumim proiectanților familia Ciprian Hison și doamnei arhitect Elena. Ei sunt aici și se miră ce frumusețe au proiectat. Trecem la etapa următoare cei care au construit, firmei Casa Design din Gura Humorului prin domnul patron Bădăluță Adrian împreună cu inginerii care au muncit la această casă. Mulțumesc doamnei inginer, doamna dirigintă de șantier pentru că e ușor să proiectezi, e ușor să construiești dar e mai greu să verifici lucrările, doamna Mihaela. Nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc și colaboratorilor mei din Uniunea Polonezilor din România celor care împreună cu doamna dirigină de șantier au verificat și au lucrat foarte mult la toate listele care au venit din partea constructorului. Dar nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc Guvernului României pentru că duce o politică extraordinar de frumoasă și bună și benefică pentru minoritățile naționale din România și mulțumim poporului român că am putut să construim această Casă Polonă aici în Moara. În același timp aș vrea să mulțumesc domnului ambasador al Ambasadei Polone la București și poporului polonez și Guvernului Polonez pentru toate proiectele care le avem în paralel cu această casă că s-au mai construit și alte Case Polone dar cu bani din Polonia. La fel ca și celelalte Case Polone care există deja în Bucovina, aceasta nu va îndeplini doar un simplu rol practic, ci va servi și ca un fel de simbol care va uni comunitatea locală sub acoperișul său”, a declarat Longher.

Ambasadorul Republicii Polone la București, Paweł Soloch: ”Sunt foarte fericit că la începutul misiunii mele în România am venit să particip la așa o festivitate deosebită”

”Mă bucur foarte mult că mă aflu aici. Aș vrea să mulțumesc și părintelui episcop și tuturor membrilor Parlamentului României, tuturor celor prezenți aici pentru această ocazie. Doresc să le mulțumesc reprezentanților autorităților române de stat și locale, domnului prefect și tuturor celorlalți reprezentanți. De asemenea doresc să le mulțumesc celor care s-au străduit să fie prezenți aici polonezilor din România, polonezilor din Polonia, avem orchestră din Polonia prezentă aici. De asemnea apreciez și mulțumesc românilor care au venit aici pentru a fi prezenți. Este o dovadă în plus de prietenie adevărată între popoarele noastre. Totodată aș dori să spun că mă simt deosebit de onorat și sunt foarte fericit că la începutul misiunii mele în România când am început misiunea de ambasador am venit să particip la așa o festivitate deosebită. Este întradevăr un obiectiv minunat o Casă Polonă care arată foarte bine și doresc să le mulțumesc tuturor celor care au participat și la investiție și la realizarea ei”.

Acesta a citit și mesajul președintelui Republicii Polone, Andrzej Duda.

”Stimați reprezentanți ai autorităților de stat și locale române, dragi compatrioți, domnule ambasador, dragi prieteni români, doamnelor și domnilor. Am primit cu mare bucurie vestea festivității de astăzi. Deschiderea Casei Polone de la Moara este o sărbătoare, o adevărată sărbătoare a comunității poloneze din România și o ocazie de a ne aminti istoria sa care este marcată de o dragoste profundă pentru limba credința și tradiția înaintașilor. Acesta va fi locul de întâlnire, centru de îngrijire a spiritului polonez un centru în jurul căruia se vor dezvolta inițiative sociale și culturale o casă comună a tuturor celor care vorbesc și simt polonă. Va deveni un semn vizibil al dinamismului și vivacității diasporei poloneze care este concentrată în primul rând aici în această regiune și în județul Suceava și în orașul Suceava. Cred de asemenea că va deveni cunoscută această casă ca un simbol al relațiilor cordiale și întinse pe multe generații dintre popoarele noastre ale colaborării fructuoase dintre statele și popoarele noastre pentru că mai ales acum în acest context foarte serios de provocări comune este de asemenea și un moment de șansă foarte bună în care polonezii și românii se apropie și mai mult”.

Gheorghe Flutur: ”Astăzi inaugurăm un loc care vindecă sufletul, starea de spirit și peste două săptămâni inaugurăm un dispensar care vindecă medical oamenii”

”Am venit să salut comunitatea poloneză cu prietenie din partea administrației publice a județului Suceava. Vreau să trec în revistă rolul minorității poloneze de dezvoltare a județului Suceava, a Bucovinei și a României. Astăzi am putut tăia două panglici, steagul României și al Poloniei la această inaugurare. România și Polonia sunt două țări prietene de foarte mult timp. Despre comunitatea poloneză știu multe că am trăit printre ei și mă refer la cei din zona de munte de la Pleșa, Poiana Micului, Solonețu Nou, lucrătorii la pădure expeționali și la mina de sare de la Cacica. Au meserii aparte, fierarii lucrătorii în fier, lăptarii, lucrătorii din industria laptelui. Citim din istoria Bucovinei. Iar astăzi dragii mei cel mai bun exemplu este colegul meu primarul, un primar etnic polonez pentru că polonezii sunt meseriași și în administrație. Să știți că doi primari sunt în județul Suceava etnici polonezi. A mbii sunt colegii mei și mă mândresc cu ei, primarul de Moara și de Păltinoasa. Știu bine ce așteptați de la noi nu vă promit de la acest microfon dar știu că astăzi inaugurăm un loc care vindecă sufletul starea de spirit și peste două săptămâni inaugurăm un dispensar care vindecă medical oamenii. Numai două exemple v-am dat drumuri, apă, canal gaze, microbuze de transport în comun sunt câteva din cărțile de vizită ale acestui om căruia îi mulțumesc. Vă felicit comunitatea poloneză de la Moara și din întreaga Bucovină vă mulțumesc pentru felul de a fi alături de ceilalți și vă asigur de tot respectul nostru”.

Primarul comunei Moara, Eduard Dziminschi: ” Orice investiție și orice facilitate pentru locuitorii comunei Moara nu poate fi decât un pas înainte pentru dezvoltarea comunei”

Îmi exprim marea bucurie de a vă avea aici, în comunitatea noastră din Moara, la un eveniment poate unic în istoria polonezilor de aici. Bucuria este cu atât mai mare, cu cât eu însumi sunt membru al frumoasei comunități de polonezi stabilită aici în urmă cu foarte multă vreme. Orice investiție și orice facilitate pentru locuitorii comunei Moara nu poate fi decât un pas înainte pentru dezvoltarea comunei. Nu pot să nu remarc această investiție importantă, în care se pot organiza diferite activități socio-culturale, dar și sportive, pentru că aici a fost construit și un modern teren de sport. Vreau să salut și eforturile conducerii Uniunii Polonezilor din România pentru această inițiativă, mai ales că aici în comuna Moara trăiesc în jur de 300 de polonezi, iar o astfel de clădire este extrem de utilă. Am convingerea că acest parteneriat, între Primăria Moara și Uniunea Polonezilor din România, va continua cu succes și în viitor, iar noi ca și administrație locală avem nu doar datoria, ci și obligația de a veni cu proiecte pentru întreaga comunitate. Nu vreau să închei înainte de a mulțumi tuturor celor prezenți și de a vă asigura că Primăria Moara se va implica activ în toate proiectele comunității poloneze din comună”.