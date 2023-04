Casa Polonă din satul Solonețu Nou a fost neîncăpătoare luni, 17 aprilie, când a avut loc un eveniment cu tradiție în comunitatea polonă și anume împărțirea cu oul sfințit. Polonezii din Bucovina s-au întâlnit pentru a ciocni un ou de Paște, pentru a-și transmite urări de bine și practic pentru a socializa. ” Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai importantă sărbătoare a creștinilor. Isus, cel care a murit pe cruce pentru păcatele oamenilor a Înviat! El a biruit păcatul și moartea pentru a ne salva pe noi. În acest an credincioșii romano-catolici au sărbătorit Învierea Domnului pe 9 aprilie, iar cei ortodocși pe 16 aprilie. Cu această ocazie polonezii din Bucovina s-au întâlnit pe 17 aprilie la Casa Polonă din Solonețu Nou pentru a se împărți cu oul sfințit. Ceremonialul împărțirii cu oul sfințit este o tradiție poloneză veche de secole pe care emigranții polonezi au adus-o când au venit pe meleagurile Bucovinei. Semnificația este aceea că oamenii își transmit urări de bine și își doresc să aibă un an cât mai rodnic și mai liniștit”, a declarat președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul de Suceava, Ghervazen Longher.

Sărbătoarea a început la ora 11:00 cu Sfânta Liturghie la biserica „Coborârea Duhului Sfânt” din Solonețu Nou concelebrată de ES Iosif Păuleț – episcop de Iași, Monseniorul Ionuț Paul Strejac – însărcinat cu afaceri ad interim în Sudanul de Sud, pr. Alois Farțadi – decan de Bucovina, pr. lt. Albert Adamczyk – capelanul Contingentului Militar Polonez care staționează la Craiova, pr. dr. Stanislav-Ioan Cucharec, capelanul polonezilor din dieceza de Iași și paroh în Solonețu Nou, împreună cu preoții din decanatul de Bucovina.

După Sfânta Liturghie toți cei prezenți s-au îndreptat spre Casa Polonă din localitate pentru a lua parte la prezentarea obiceiurilor de Paști ale comunității poloneze din Bucovina. Pe scenă au urcat ansamblurile reprezentative Uniunii Polonezilor din România „Sołonczanka” și „Mała Pojana”. Tot în cadrul acestui eveniment Maria Czaykovskaya – cântăreață ucraineană, care a găsit adăpost împreună cu familia ei printre polonezii din Bucovina, a susținut un recital.

La evenimentul de la Solonețu Nou au participat Doina Iacoban – subsecretar de Stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ioan-Cristian Șologon – subprefect al județului Suceava, pr. Mihai Cobziuc– consilier eparhial, Biroul de Relații cu Minoritățile din cadrul Cancelariei Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Radu Gheorghe Dîrțu – directorul Salinei Cacica, o delegație a schimbului XII al Contingentului Militar Polonez ce staționează la Craiova în frunte comandantul maior Katarzyna Lachowicz, inspectorul pentru minorități – Cristina Maria Albu președintele Uniunii Polonezilor din România – deputatul Ghervazen Longher împreună cu soția, Victoria Longher, vicepreședinții, precum și președinții și membrii filialelor uniunii.