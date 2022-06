Sâmbătă, 25 iunie a.c., va avea loc nou eveniment gastronomic de tip eco-brunch, care va avea loc în Țara Dornelor, destinația verde a Bucovinei. Gazda evenimentului va fi Domeniul Cailor Bucovina, aflat la întâlnirea prietenoasă dintre munții Bistriței și munții Rarău, în frumoasa comună suceveană, Dorna Arini.

Oaspeții de pretutindeni vor avea ocazia să petreacă câteva ore tihnite în mijlocul naturii, să guste o varietate de mâncăruri pregătite de gazdele locale, să exploreze zona la pas în compania ghizilor și să pătrundă în tainele meșteșugurilor și obiceiuri locale. Toate acestea, într-un univers dominat de necuvântătoare și cai regali cum doar la Domeniul Cailor Bucovina întâlnești!

Evenimentul este organizat de Asociația de Ecoturism Țara Dornelor (AETD) în colaborare cu membrii rețelei ecoturistice locale, cu autoritățile publice din comuna Dorna Arini, cu voluntari inimoși și oameni ospitalieri din comunitate.

Programul evenimentului va avea loc după următorul desfășurător:

11:00 – 13:00

Degustare mâncăruri locale

Program artistic cu momente de folclor susținute de ansamblul Brădulețul Dorna Arini și de solista vocală Mădălina Candrea

13:00 – 14.00

Drumeție ghidată pe dealul Vulturu, în compania cailor

14:00 – 15:00

Ateliere și demonstrații live – meșteșuguri și obiceiuri locale

Demonstrație de fierărie – căucie cu Virgil Cioată, meșter potcovar din tată în fiu.

2. Echitație în manej cu Andrei Farkaș de la Domeniul Cailor Bucovina.

3. Atelier de sculptură în lemn, prelucrarea osului și a cornului, facilitat de Mihai Vleju, artist local și profesor cu 50 de ani experiență în predarea acestui frumos meșteșug.

4. Demonstrație de dogărit, cu expunere practică de cum folosește doaga la prelucrarea și transformarea laptelui în caș și urdă, susținută de localnicii iscusiți: Dinu Știorobelea, Mugur Pipirigeanu și Drăgan Dragoș.

Meniul va fi unul bogat, bazat pe ingrediente și rețete locale, din care nu vor lipsi nici mâncărurile de post. Câteva exemple: ciorba de păstrăv, saramura de păstrăv, hribii cu smântână, căpșunile cu smântână și mămăliguță servite ca desert autentic bucovinean, piroștele cu brânză de vaci (colțunași), sărmăluțele cu carne și cele cu ciuperci și legume, balmoșul și tochitura la ceaun, plăcintele cu varză murată și chimen, brânzeturile produse local, preparatele din carne de porc. Acestea vor fi udate cu băuturi răcoritoare precum miedul, limonada cu siropuri naturale din fructe de pădure și cireșată.

Un alt element central al evenimentului va fi prezentarea unei șezători autentice, ca la Dorna Arini. Aici veți avea ocazia să observați cum prind viață meșteșugurile de odinioară și cum se deapănă poveștile locale. Standul va fi coordonat de doamna Paraschiva Pipirigeanu, meșter popular, Clubul de inițiativă comunitară Green Impact Cercetașii Curioși de la Școala Gimnazială Dorna Arini și profesorul Mihai Vleju. În buna tradiție locală, aceștia vă vor întâmpina cu cozonac, afinată și colac.

De asemenea, în cadrul unor expoziții cu vânzare, oaspeții vor avea posibilitatea să achiziționeze:

siropuri, dulcețuri, zacuște și salate cu ciuperci și iruri din Cămara lui Buni;

brânzeturi de la producătorii locali;

cămăși și podoabe populare realizate manual;

obiecte personalizate cu imaginea eco-destinației Țara Dornelor.

Din rețeaua ecoturistică locală, la eco-brunch-ul din 25 iunie, îi vom avea alături pe cei de la: Domeniul Cailor Bucovina, Făbricuța de brânzeturi La Izvorul Dornei, Păstrăvăria lui Andrei, Păstrăvăria la Poalele Călimanilor, La Grigoraș din Bucovina, Pensiunea Arinaș, Pensiunea Arina și Casa Carmen – din Dorna Arini, Studio Chiriluș Vatra Dornei, Centrul de Publicitate Turistică by viewer.ro. Recomandăm cazare la pensiunile care fac parte din rețeaua ecoturistică locală a destinației – https://taradornelor.ro/cazare-si-masa/

Accesul participanților se va face pe bază de bilet, contra sumei de 150 lei/persoană. Biletele sunt puse în vânzare pe platformele de booking ale partenerilor noștri:

Asociația My Transylvania:

https://bit.ly/3H4t6IG

BookTes:

https://bit.ly/ecobrunch-tara-dornelor