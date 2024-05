Lansat pe 28 martie 2024, filmul documentar ”CE-AI FĂCUT LA ȘCOALĂ?” produs de Asociația GO-AHEAD în regia lui Tedy Necula spune poveștile tinerilor din România, un manifest dedicat recunoașterii și valorizării abilităților practice și tehnice extraordinare ale tinerilor elevi din liceele tehnologice și importanței lor în societate ca profesioniști și membri activi ai comunității.

În luna aprilie 2024, în cadrul Caravanei ”GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM” desfășurată cu sprijinul Active Citizens Fund România, filmul a fost proiectat gratuit în 35 de unități școlare din județele Bacău, Vaslui, Harghita, Dolj, Olt, București-Ilfov, Dâmbovița, Vâlcea, Neamț, Suceava, Hunedoara, Alba, Prahova și Constanța.

De asemenea peste 4500 de participanți au beneficiat în cadrul caravanei de activități ce au constat în realizarea de ateliere interactive de conectare, de conștientizare și de dezvoltare personală cu elevi și profesori, folosind metoda Affirmative Art, metodă furnizată exclusiv de Asociația GO-AHEAD în România. Întâlnirile cu reprezentanții unităților de învățământ și ai agenților economici, locali și naționali, au avut ca obiectiv discuții despre traseul educațional și profesional al acestor elevi, dar și creșterea gradului de educație și conștientizare, în rândul publicului larg, cu privire la importanța dezvoltării personale în parcursul educational și ulterior profesional al copiilor și tinerilor, dar și a societății civile din România.

”A fost o onoare să vă avem printre noi. Mulțumim pentru oportunitatea de a ne implica activ în activităţi atât de interesante! A fost o zi în care am conștientizat că motivația pentru viitorul nostru este foarte importantă!”- au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic Voineşti

Într-o eră în care meseriile lor sunt din ce în ce mai necesare, tinerii talentați din liceele tehnologice se ridică cu curaj și determinare pentru a-și urma vocația și pentru a contribui semnificativ la progresul societății noastre. Cu toate acestea, ei sunt încă stigmatizați de prejudecăți care le limitează opțiunile și potențialul. “Ei sunt viitorii noștri mecanici, electricieni, instalatori, ospătari, bucătari, lucrători în construcții, sudori, pe care riscăm să îi pierdem prin viziunea deficitară asupra importanței învățământului profesional și tehnic, prin lipsa investițiilor în aceștia și stereotipurile asociate” atrag atenția reprezentanții Asociației GO-AHEAD. Aceștia desfășoară programe integrate destinate tinerilor și profesorilor din licee tehnologice și școli profesionale, urmărind un obiectiv ambițios ca până în 2030 să implementeze astfel de programe în toate unitățile de învățământ cu acest profil din țară.

„Un liceu tehnologic nu ar trebui să fie privit ca un eșec, ci ca o oportunitate”, Maria Teodoreanu Director Colegiul Tehnic „Petru Mușat” din Suceava

Filmul ”Ce-ai făcut la școală?” este disponibil în acest moment pentru proiecții private și grupuri organizate în școli, licee, universități, companii și evenimente educaționale, urmând ca în următoarele săptămâni acesta să poată fi vizionat de publicul larg. În acest sens Asociația GO-AHEAD încurajează colaborarile și parteneriatele pentru o distribuire largă către publicul țintă, echipa putând fi contactată pentru detalii în vederea proiecției de film.

”„Ce-ai făcut la școală?” este un manifest pentru educație, pentru egalitate de șanse, pentru schimbare! Noi știm că schimbarea este un proces de lungă durată, că nu se va întâmpla peste noapte, dar suntem încrezători că mesajele din film vor ajunge la tinerii care au nevoie și că aceștia ne vor căuta, vor ajunge la companii care înțeleg că e timpul să se implice în număr cât mai mare și că susținerea trebuie să meargă și către echilibrarea emoțională a tânărului înainte de orice altceva.” – Alexandra Bălșeanu – Președinte Asociația GO-AHEAD

Teaser-ul filmului documentar poate fi vizionat aici: https://www.youtube.com/watch?v=Z3VytjAyNjc.

Mai multe informații despre proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! sunt disponibile accesând https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream.

Asociația GO-AHEAD pune la dispoziția celor care doresc să se implice și să susțină în continuare activitatea și proiectele asociației în zona educațională diverse modalități de colaborare, sponsorizare și chiar posibilitatea de a dona individual prin redirecționarea a 3,5 % din impozit sau direct printr-un SMS la 8864 cu textul AUTENTIC.