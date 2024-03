Este o competiție, organizată între liceele sucevene, unde participă perechile finaliste de la unitățile școlare din întreg județul Suceava.

Competiția este organizată de Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” Suceava, Asociația ”Plai Străbun” și Școala de Dans InteRob Studio, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și, Asociația ”Alecs Group”, în asociere cu Primăria municipiului Suceava și Teatrul municipal ”Matei Vișniec” Suceava.

Concursul judeţean „Miss & Mister Bucovina” – ediţia a X-a, va avea loc în acest an la Teatrul municipal ”Matei Vișniec” Suceava, joi, 14.03.2024, începând cu orele 17: 00.

Evenimentul constă în desfăşurarea finalei liceelor unde și-au confirmat participarea elevi din 12 unități liceale, ce au obținut titlul de Miss & Mister Boboc la nivelul fiecărui liceu din județ.

Pentru prima dată, la acest concurs, va fi un eveniment cu tentă caritabilă, unde susținătorii vor plăti la intrare, u bilet la prețul de 25 lei, iar bugetul din încasări, va merge pentru cheltuielile de organizare, de achiziționarea recuzitei, și pentru ajutorarea unei familii tinere, 2 tineri ieșiți din Centrul de Plasament din Rădăuți, care trec printr-o perioadă dificilă.

Vor participa perechi de la următoarele unităţi şcolare:

Liceul Tehnologic „Iorgu Virnav Liteanu” – Liteni, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava, Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni, Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

Concurenţii vor parcurge în acest an 5 probe din serialul NetFlix Squid Game.

Probele concursului sunt după prestația fiecărui concurrent, prin eliminare.