Compania Națională de Investiții are prevăzut în bugetul pentru 2024 finanțarea necesară pentru continuarea lucrărilor la Sala Polivalentă de 5.000 de locuri de la Suceava. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu după întâlnirea pe care a avut-o la Iași cu ministrul dezvoltării, Adrian Veștea. ”Se lucrează bine la Sala Polivalentă. Azi s-au turnat stâlpi și pereți la demisol. La întâlnirea pe care am avut-o la Iași ,cu domnul ministru al dezvoltării Adrian Veștea, m-a asigurat că este prevăzută finanțarea necesară la Sala Polivalentă de 5.000 de locuri de la Suceava, in bugetul din acest an de la Compania Națională de Investiții”, a transmis Ion Lungu.