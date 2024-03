La data de 19 martie orele 19:35, polițiștii SPR 4 Vama, în timp ce desfășurau activități de control pe D.J. 176 Vatra Moldoviței, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori și a faptelor ilegale derivate din exploatarea, depozitarea, prelucrarea primară, transportul și comercializarea materialului lemnos din fondul forestier național, au oprit ansamblul de vehicule format dintr-o autoutilitară cu semiremorcă. La volanul autoutilitarei a fost identificat un bărbat de 33 ani, din Vama, care a prezentat pentru control documentele solicitate, stabilind că sunt în termenul de valabilitate.

În continuarea activității s-a procedat la verificarea în aplicația S.U.M.A.L 2.0, reieșind că autoutilitara transporta cantitatea de 18,5829 mc lemn rotund specia molid și brad, iar remorca transporta cantitatea de 27,4864 mc lemn rotund specia molid și brad. Întrucât încărcătura a creat suspiciuni cu privire la diferența de material lemnos existentă pe capul tractor și remorca și cea înscrisă în cele doua avize de însoțire, ansamblul a fost condus la Depozitul de Bușteni Dragoșa. În cursul zilei de 20.03.2024, cu ocazia cubării de către lucrătorii din cadrul O.S. Vama a încărcăturii de material lemnos, s-a constatat că pentru autoutilitară există avizul pentru cantitatea de 18,5829m3 lemn rotund, specia rășinoase (molid și brad ). În urma cubării a reieșit o cantitate totală de 20,193m3 lemn rotund , specia rășinoase (molid și brad), respectiv o diferență de 1,610 m3 în plus față de cantitatea menționată în aviz.

De asemenea, pentru remorcă există avizul pentru cantitatea de 27,4868m3 lemn rotund, specia rășinoase (molid și brad), însă în urma cubării a reieșit o cantitate totală de 30,301m3 lemn rotund, specia rășinoase (molid și brad), respectiv o diferență de 2,814m3 în plus față de cantitatea menționată în aviz. Având în vedere faptul că ansamblul auto a transportat o cantitate totală de 4,424m3 (1,610 m3+2,814m3) în plus față de cantitatea menționată în avize, polițiștii au procedat la sancționarea unității economice transportatoare în baza art. 19, alin. 2, lit. b, pct 1 din Legea 171/2010 cu suma de 2.000 lei, iar cantitatea de lemn rotund rezultată în plus a fost confiscată.