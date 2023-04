Sufletul regretatul artist de muzică populară, Ion Dolănescu nu are liniște pe lumea cealaltă când vede că cei doi fii legitimi, Ionuț și Dragoș Dolănescu nu se înțeleg pe avere! Ba mai mult, Ionuț Petrescu (43 de ani), artistul care susține că este tot fiul acestuia, încearcă să facă toate eforturile, de câțiva ani, să le demonstreze tuturor că este sânge din sângele lor printr-un test ADN, însă nu prea poate. Contactat de Click!, bărbatul a dezvăluit că acest întreg scandal pe avere, de ani de zile, a ajuns din cauza orgoliilor dintre frați.

Contactat de Click! Ionuț Petrescu, bărbatul care le-a cerut lui Ionuț și Dragoș Dolănescu, de ani de zile, să facă un test ADN pentru a demonstra legal că este fratele lor, a mărturisit care este principalul motiv de la care cei doi frați se ceartă pe avere. „Pot spune decât că sunt orgoliile între ei. Cea mai mare prostie omenească este cearta pe avere între frați, eu le spun lor cât și tuturor celor ce se cearta pe avere să nu uite că sicriul nu are buzunare, așa că iubiți și prețuiți frații și aproapele. În rest este strict problema lor. Nu mă privesc discuțiile lor. În prezent, nu am nicio relație cu Ionuț și Dragoș, eu nu îi consider frații mei. Eu sunt Ionuț Petrescu și atât”, a declarat acesta pentru Click!

Fiul nelegitim al lui Ion Dolănescu are două locuri de muncă: este artist de muzică populară de profesie, dar și manager la o companie.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/fiul-nelegitim-al-lui-ion-dolanescu-da-cartile-pe-2254774.html