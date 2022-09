Florin Piersic a mărturisit marele său regret. Într-o apariție savuroasă la TV, celebrul actor a vorbit despre visul pe care nu a reușit să și-l împlinească până acum.

Invitat la Antena 3, în Ediția Specială moderată de Mihai Gâdea, îndrăgitul actor a relatat un eveniment important din viața lui. În timpul emisiunii de luni, 27 septembrie, Florin Piersic a povestit cu șarmul său obișnuit un episod fascinant din viața lui, când ambasadorul României în Regatul Danemarcei și Islanda, Alexandru Grădinar, i-a pregătit o surpriză, notează click.ro.

„Ne-am împrietenit într-un fel, pentru că eu făceam un recital care se chema „Florin Piersic pur și simplu”. (…) Nu peste prea mult timp primesc o invitație de la el, din Danemarca. El era ambasadorul nostru acolo. M-am dus acolo, am avut recital în diferite orașe, el fiind prezent și fiind mereu după mine și cu mine și într-o zi îmi spune: știi măi, Florine, vreau să-ți fac o surpriză, zic fă-mi-o, du-mă unde vrei tu. Zice ‘te duc acuma la Helsingor, la palatul lui Hamlet’. Visul meu a fost ca eu să joc Hamlet. L-a jucat Cozorici, l-a jucat Caramitru, l-au jucat mai mulți din actorii români. Și când am ajuns acolo și am văzut sala de bal în care am aflat atunci că cei care s-au prezentat într-un spectacol Shakespeare erau Laurence Olivier, actorul vieții, vieții, vieților mele, regele artiștilor, cum spunea colega mea Ioana Bulcă”, a povesit Florin Piersic la Antena 3.

