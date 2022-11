Primarul Sucevei, Ion Lungu, dă asigurări că nu vor fi probleme cu privire la deszăpezirea străzilor și a trotuarelor. El a făcut declarația, astăzi, după ce a inspectat împreună cu viceprimarul Lucian Harșovschi flota de utilaje de deszăpezire a firmei de salubrizare <Diasil Service>. <Diasil> dispune de 20 de autospeciale pentru străzi principale, dotate cu plug și sărărițe, 11 autospeciale pentru străzi înguste, trei încărcătoare frontale pentru zăpadă și gheață, trei motofreze pentru îndepărtarea zăpezii de pe trotuare, și zece utilaje cu funcționare manuală. Totodată, în stocul <Diasil> se află 1.000 de tone de sare și 250 de tone de nisip.

