În a doua zi de vizită în județul Suceava, ambasadorul SUA în România, Kathleen Kavalec, a fost oaspetele președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. După ce a vizitat Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, cei doi au poposit la Muzeul Satului Bucovinean, unde au fost prezentate case cu arhitectură bucovineană din diferite vetre etnofolclorice. Vizita a continuat cu biserica de lemn, școala, veche de aproape 100 de ani, moara de apă, fierăria, iar la final s-a băut un ceai fierbinte la hanul sătesc a lui moș Iordache.

„Doamna ambasador a avut multe cuvinte de apreciere și a profitat de ocazie pentru a face numeroase fotografii. I-a fost prezentată tehnologia de încondeiere a ouălor și o dată în plus a intrat în contact cu rădăcinile profunde ale acestui popor și al acestui minunat colț de țară”, a spus Gheorghe Flutur. El a precizat că a rugat-o pe ambasadoarea SUA în România să susțină Bucovina prin mai multe acțiuni de popularizare a zonei în rândul turiștilor din SUA. Președintele CJ a reamintit că există o categorie de turiști de lux, care vin de mai mulți ani în Bucovina cu „avionul negru”. Operat de TCS World Travel, zborul aduce grupuri mari de vizitatori americani care au ales ca destinație România și aici, Bucovina.

În continuare, ambasadoarea SUA a vizitat Cetatea de Scaun a Sucevei, fortăreață medievală care a fost capitală a Moldovei, cu o istorie de peste 600 de ani. Partea a Muzeului Național al Bucovinei, din subordinea CJ Suceava, cetatea a fost consolidată cu câțiva ani în urmă printr-un proiect european de 14 milioane euro, iar acum CJ Suceava finanțează un proiect de 5 milioane de euro pentru consolidarea șanțului cetății, pentru chituirea și completarea zidurilor. „Deja s-a construit un pod nou de acces în cetate, iar la momentul vizitei se pot vedea foarte multe schele care arată cât de amplu este acest program de consolidare a acestui obiectiv, kilometrul 0 al turismului din nordul țării și din Bucovina.

Doamna ambasador și membrii echipei sale și-au exprimat impresiile la superlativ. A rămas să stabilim noi contacte și punți de legătură cu cetățenii americani, cu agențiile de turism, pentru a consolida și mai bine legăturile SUA cu România, prin Bucovina, prin Suceava”, a mai spus Flutur.