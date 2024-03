Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a primit-o cu flori în fața instituției pe care o conduce pe ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România, Excelența Sa, Kathleen Kavalec. Aceasta se află pentru câteva zile într-o vizită de lucru în județul Suceava, în această dimineață având și o întâlnire cu primarul Sucevei Ion Lungu.

De precizat că Ambasada SUA, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe al României – Unitatea Arhive Diplomatice, cu Agenția Națională de Presă Agerpres și în colaborare cu Universitatea din Craiova, organizează la Suceava evenimentul de deschidere a expoziției fotografice itinerante „Noi, Poporul/We the People”, care celebrează aniversarea a 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre Statele Unite ale Americii și România. Expoziția va rămâne disponibila pentru vizionare, pe Esplanada Casei de Cultură Suceava, în perioada 13 martie – 10 aprilie 2024. Vizionarea expoziției este urmată de un moment artistic de dans tradițional și de declarații de presă ale Ambasadorului SUA Kathleen Kavalec.

Evenimentul de lansare va include vizionarea expoziției pe Esplanadă, urmată de deschiderea oficială care va avea loc în Muzeul Național al Bucovinei (Muzeul de Istorie), începând cu ora 16:30. Consilierul pentru Presă și Cultură al Ambasadei SUA, Peter Brown, va modera evenimentul, la care vor lua cuvântul următorii vorbitori: Ambasadorul SUA în România, Kathleen Kavalec; Primarul Municipiului Suceava, Ion Lungu; Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur; Directorul General Agerpres, Claudia Nicolae.