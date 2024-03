Excelența Sa, Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA în România, a vizitat, împreună cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava. Au trecut mai întâi pe la raftul american, deschis în 2018. Biblioteca are astăzi peste 450 de volume în engleză, pentru adulți și pentru copii. A urmat un scurt tur prin bibliotecă, președintele CJ Suceava prezentând proiectul „Biblioteca – hub digital pentru educație”, în valoare de 2,5 milioane de euro, finanțat din fonduri europene. Prin intermediul acestuia, 26 de biblioteci din județ vor fi dotate cu echipamente informatice noi sau modernizate și vor fi organizate cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru mii de suceveni. O surpriză a fost un dialog prietenos de 40 de minute între ambasadoarea SUA și o grupă de copii de la Școala nr. 1 Suceava, dialog purtat în limba engleză. Copiii au pus multe întrebări și ambasadoarea a fost încântată de imaginația lor bogată. Flutur a spus că aceasta este o garanție a viitoarelor relații România – SUA.

