Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a semnat astăzi, la prima oră, acordul de parteneriat dintre CJ Suceava și CNAIR, reprezentată de directorul general, Cristian Pistol, acord care are că obiectiv de investiții construirea drumului de mare viteză Suceava – Baia Mare, lot 3 Suceava – Vatra Dornei, tronsonul Suceava – Gura Humorului. Gheorghe Flutur a precizat că CJ Suceava se va implica în elaborarea documentației prin licitație pentru tronsonul de autostradă a nordului cu pornire din zonă șoselei de centură a Sucevei, Sf. Ilie, pe ruta Tolva – Drăgoiești – Berchișești – Capu Codrului – centura Gura Humorului.

“În același fel am procedat și pentru varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului și am câștigat mult timp, circa 2 ani de zile. Acum, la sfârșitul lunii, mai așteptăm scoaterea la licitație a lucrărilor de execuție a tronsonului Suceava până la Gura Humorului și, pentru că dorim să grăbim aceste lucrări, CJ Suceava va continua să se implice în aceste proiecte”, a spus Flutur.

El a reamintit că în acest mandat, 2020-2024, CJ Suceava a fost foarte implicat în parteneriate cu Ministerul Transporturilor pentru proiecte precum drumul rapid Suceava – Botoșani, varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului, drumul paralel cu frontieră Ucrainei Vicovu de Sus – Climăuți, autostrada A7, iar azi tronsonul din autostrada nordului Suceava – Gura Humorului. “Această implicare înseamnă și răspundere, dar și scurtarea termenelor de așteptare și garanția că lucrurile se vor întâmpla”, a declarat Gheorghe Flutur.