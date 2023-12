Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat Guvernului un sprijin financiar de 12 milioane de lei pentru încălzirea populației din municipiile Suceava și Vatra Dornei. „Am solicitat în mai multe rânduri, atât în coaliție, cât și Ministerului Dezvoltării, alocarea de sume de bani primăriei Suceava și primăriei Vatra Dornei, sub forma unui sprijin pentru încălzirea populației care este conectată la sistemul centralizat de încălzire”, a spus Gheorghe Flutur.

El a subliniat faptul că acest lucru este justificat de majorarea prețului la materia primă și, mai mult de atât, de faptul că în acest an iarna a venit mai repede aici, în nordul țării, iar pornirea sistemului centralizat mai devreme produce cheltuieli care grevează bugetele primăriilor. „Așteptăm ca în prima ședință de guvern să se aloce suma de cel puțin 9 milioane lei pentru municipiul Suceava și 3 milioane lei pentru municipiul Vatra Dornei. Reamintim că în sistemul centralizat municipiul Suceava are circa 20.000 de beneficiari, iar municipiul Vatra Dornei are circa 6000 de beneficiari, la care se adaugă sedii de instituții publice, școli, grădinițe, dispensare și alte clădiri publice. Așteptăm aprobarea în prima ședință de guvern a acestor sume”, a încheiat Flutur.