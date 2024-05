Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, în această dimineață, că la Dornești se deschide cel mai mare terminal feroviar pentru transportul cerealelor din Ucraina. Gheorghe Flutur a spus că în acest fel se va asigura și o securizare a acestor transporturi, astfel încât în România să nu mai ajungă „cereale la negru”. „Am fost și rămân preocupat de rezolvarea traficului din frontiera cu Ucraina care trece prin județul Suceava. Și am o veste foarte bună. Pe 31 mai la Dornești în județul Suceava se deschide cel mai mare terminal de transportare a cerealelor din Ucraina, o investiție privată de 10 milioane de euro, cu o capacitate de 3 milioane de tone pe an, 240.000 de tone pe lună. La Dornești va funcționa o stație de descărcare de 128 metri lungime și una de încărcare. Simultan se pot încărca și descărca câte 8 vagoane. Și de ce este important pentru România? Acest terminal asigură transbordarea din vagoanele care vin din Ucraina a cerealelor după care urmează transportul către Marea Neagră. Acest transport se va face pe calea ferată în cea mai mare parte, lucru care rezolvă fluidizarea traficului rutier din România. Această investiție este extrem de bine venită și din punct de vedere al parteneriatului și solidarității cu Ucraina, dar și în ceea ce privește securizarea transportului, pentru a nu mai ajunge cereale la negru pe piața românească, pentru că și fermierii români au nevoie de o concurență cinstită și loială. Și eu cred că această mare investiție de la Suceava răspunde așteptărilor fermierilor români”, a spus Gheorghe Flutur.

