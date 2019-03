La Suceava a demarat operațiunea de reabilitare a drumurilor județene. Anunțul a fost făcut astăzi, la Radio Top, de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a spus că stațiile de asfaltare urmează să fie puse în funcțiune, iar deocamdată sînt executate lucrările pregătitoare, constînd în frezare. Președintele Flutur a precizat că astfel de lucrări sunt efectuate în zonele Ipotești, Bosanci și Dărmănești, iar apoi va veni rîndul zonei Frasin. Luna trecută, șeful administrației județene declara că unele drumuri au carosabilul foarte puternic afectat după iarnă. De asemenea, Gheorghe Flutur spunea că urgențele sînt drumurile Dărmănești-Costîna, Suceava-Ipotești-Bosanci-Udești-Liteni-Dolhasca și Frasin-Stulpicani-Ostra-Holda-Broșteni.

