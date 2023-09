Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat o nouă rută aeriană de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, către Egipt. Gheorghe Flutur a spus că începând cu data de 29 octombrie 2023, odată cu debutul pentru sezonului de Iarnă, operatorul aerian SKYUP Malta și-a anunțat intenția de a opera zboruri în regim charter de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare-Suceava„ în Egipt, spre Sharm el Sheikh.

“Cursele vor fi în fiecare zi de Duminică, până pe 10 Martie 2024, compania SKYUP Malta va decola de la Sharm el Sheikh la 07:40 și va ateriza la Suceava la 11:10. Zborul spre Sharm el Sheikh va avea decolarea de la Suceava la ora 12:10 și va ateriza la ora 15:55.

Pachetele de vacanță deja se pot rezerva de la agențiile de turism partenere”, a transmis Gheorghe Flutur.