Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, îi transmite liderului PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, că după 30 de ani de democrație în România nu a înțeles nimic din politică. Gheorghe Flutur i-a răspuns astfel lui Ioan Stan, după ce acesta l-a acuzat că își arogă meritele social democraților în aprobarea de către Guvern a unei hotărâri prin care proiectul ”Conducta de transport gaze naturale Pojorâta – Vatra Dornei” a fost declarat ”proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale” ca soluție pentru a rezolva problema terenului aferent investiției. În replică, Gheorghe Flutur a declarat, astăzi, că „eu cred că șapte ani întârziere pentru judeţul Suceava este egal cu lipsa celor șapte ani de acasă pentru cel care nu cu mult timp în urmă îi cerea lui Liviu Dragnea, la Dumbrăveni, să îşi anunţe candidatura pentru președinția României, de aici de la Suceava. Domnule Stan, după 30 de ani de democraţie nu aţi înţeles nimic. Nu e suficient să fii la guvernare, să umbli pe la ministere, să organizezi chiolhanuri la Suceviţa, ci trebuie să te implici. Vreau să fiu foarte direct.

Proiectul blestemat cu gazul metan a început în guvernarea PSD condusă de Adrian Năstase şi cu administraţie PSD-istă aici la Suceava, în 2003. Domnule Stan, aţi împrumutat 61 de localități cu 86 de milioane de euro, pe 25 de ani, bani pe care aceste localități trebuie să îi plătească”. Gheorghe Flutur a adăugat că tot PSD a falimentat acest proiect în anul 2007, iar acum populația trebuie să plătescă rate și dobânzi în fiecare an. „Îi aduc aminte domnului Stan că nu era dusă magistrala de la Frasin nici măcar până la Câmpulung Moldovenesc, pentru că era abandonată în Prisaca Dornei. În primul meu mandat de preşedinte al Consiliului Județean meu am reuşit, împreună cu Transgaz, să ducem conducta până la Pojorâta, astfel încât municipiul Câmpulung Moldovenesc are acum gaz metand. Şi de șapte ani acolo zace conducta. În 2012 a venit PSD la guvernare și nu a mai făcut nici măcar un metru de magistrală de gaz. Sunt șapte ani”, a mai spus președintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a amintit că personal a cerut în nenumărate rânduri Guvernului să deblocheze acest proiect. „Reamintesc faptul că am acordat bani din bugetul Consiliului Județean pentru Vatra Dornei, pentru ajutoare de încălzire. De asemenea, împreună cu primăria Vatra Dornei am făcut demersuri pentru a aduce două cazane noi pe lemn, văzând că nu mai vine gazul”, a precizat șeful administrației județene.

Flutur: „Aveţi grijă, pentru că populaţia judeţului Suceava monitorizează atent guvernarea PSD-istă şi veţi plăti pentru izolarea Sucevei de ţară”

Gheorghe Flutur a mai declarat că în 2017, la Sucevița, Ioan Stan și toată conducerea PSD au promis că vor debloca într-o săptămână construcţia magistralei de gaz metan spre Vatra Dornei. „Au trecut doi ani şi abia acum s-a dat hotătârea de Guvern. Mai trebuie spus că sub guvernarea PSD aţi dat în judecată peste 500 de parohii din județul Suceava, cu care vă judecaţi pentru a le lua înapoi cele 30 de ha de păduri dobândite după 1989. Tocmai de aceea s-a blocat construcţia magistralei în zona Iacobeni, pentru că trece pe aceste terenuri aflate în litigiu”, i-a mai transmis Gheorghe Flutur lui Ioan Stan.

Președintele CJ Suceava a subliniat faptul că de câteva luni, specialiştii din instituția pe care o conduce lucrează cu specialişti din mai multe ministere pentru a găsi o soluție pentru a debloca acest proiect. „Eu am anunţat cu multe luni în urmă varianta de deblocare şi în sfârşit s-a întâmplat. Nu vă convine că ne-am implicat şi că am anunţat noi această deblocare? Asta seamănă cu legea majorării alocaţiilor pentru copii. Dacă a fost propusă şi votată de PNL trebuie anulată și să ieşiți voi peste câteva minute să spuneţi că iniţiativa este a voastră. Nu vă mai ajută cu nimic păcălirea populaţiei. Aţi simţit asta pe pielea voastră pe 26 mai. La fel aţi făcut și cu pârtia de schi de la Câmpulung Moldovenesc. Aţi blocat-o șapte ani, aţi avut de alocat doar 5% din suma totală a investiției, pentru că restul am alocat-o noi, iar PSD a venit cu sutele la inaugurare. Filmul ăsta l-am mai văzut şi la alte obiective şi probabil vă pregătiţi de acelaşi scenariu şi pentru șoseaua de centură a Sucevei, obiectiv finanţat de guvernele noastre cu 87%. Aştept să avem dezbateri şi discuţii pe cum să arată drumul expres Suceava București și autostrada care să lege Suceava de Vestul ţării şi de Vestul Europei, despre cum să arate centurile ocolitoare din oraşele judeţului Suceava, despre cum să arate E 85, care este o ruşine pe porțiunea de la Suceava – Roman.

Aştept să văd cum vă implicaţi pentru aducerea de gaze naturale în localitățile Suceava. Şi după aia mai discutăm. Până atunci aveţi grijă, pentru că populaţia judeţului Suceava monitorizează atent guvernarea PSD-istă şi veţi plăti pentru izolarea Sucevei de ţară şi de lume”, i-a mai spus Gheorghe Flutur lui Ioan Stan.