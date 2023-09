Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut din nou Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale repararea podului de la Milișăuți. El a spus că a primit garanții că în perioada imediat următoare traficul va fi dirijat pe podul provizoriu din tuburi, făcut în albia minoră a râului Suceava și că firma care construiește podul va trece imediat la montarea grinzilor și subansamblelor noului pod.

”De prea mult timp durează această reparație de pe drumul național, care îngreunează traficul spre și dinspre Rădăuți și Suceava, iar în perioada de iarna va fi și mai complicat. De asemenea am adus încă o dată argumente, dacă mai era nevoie, că traficul din zona s-a mărit de când am deschis Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus. Acest pod este o experiență din păcate nefericită pentru locuitorii din nordul județului Suceava și sper să nu ne mai întâlnim cu astfel de situații. De asemenea, discuțiile avute cu cei de la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale au fost în sensul de modernizare a drumurilor naționale din subordinea lor care au memorandum aprobat în Guvern încă de la sfârșitul anului trecut și e vorba de drumul național Rădăuți – Gălănești – Vicovu de Jos, care nu arată deloc bine, dar și drumul Solca – Marginea – Horodnic – Voitinel, care este într-o avansată stare de degradare. Există baza legală cu sume de peste 120 milioane de lei aprobate și așteptăm, cât vremea mai este bună, să vină să repare și aceste zone de drum. Am solicitat de asemenea marcaje rutiere în prag de toamnă și mă refer în special la centura Sucevei, unde marcajele sunt șterse și abia se mai văd”, a declarat Flutur.