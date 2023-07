Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la Câmpulung Moldovenesc, în deschiderea Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, că Bucovina trebuie iubită, promovată și vizitată, dar și că el „vine din filmul ăsta al Bucovinei”. Gheorghe Flutur a făcut aceste precizări după ce în deschiderea festivalului a intrat în marea horă la care au dansat toți participanții la festival și a compus pe loc mai multe strigături. Una dintre acestea a fost inspirată de faptul că afară era foarte cald: „Vai de mine mor de cald. Nu am o baltă să mă scald. Este una lângă noi, da-i plină de broaște moi. Este una mai departe, dar îi plină de broaște moarte. M-aș băga și m-aș scălda dar mă tem că m-oi ’neca”. Ulterior, în discursul din deschiderea festivalului, Gheorghe Flutur a spus că „m-am îmfierbântat puțin în hora asta mare a Câmpulungului, dar să știți că și asta face parte din viață”. EL a spus că a făcut asta chiar cu riscul a mai primi niște critici. „Mi-s dragi și cei care mă critică pentru că fac ceea ce-mi place. Eu vin din filmul ăsta al Bucovinei, nu mă voi preface niciodată și cu toate riscurile a unora care critică, Bucovina trebuie iubită, trebuie vizitată, trebuie dansată și trebuie promovată. Cred că și prin cultură și prin tradiții și folclor putem să devenim mai puternici”.

El a ținut să precizeze că prin Festivalul Întâlniri Bucovinene, municipiul Câmpulung Moldovenesc devine pentru trei zile o capitală culturală. „Câmpulung Moldovenesc, inima Bucovinei va fi capitala culturală pentru câteva zile, a portului popular și a autenticului”, a spus Flutur. El a ținut să-l felicite pe primarul Mihăiță Negură pentru modul în care s-a implicat în organizarea acestui festival.