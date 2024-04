Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că Vicovu de Sus va deveni un adevărat centru economic în această zonă a județului, el apreciind numeroasele investiții făcute de primăria acestui oraș. Prezent sâmbătă în Vicovu de Sus alături de primarul Vasile Iliuț, Gheorghe Flutur a precizat că această localitate își merită acum statutul de oraș și asta datorită proiectelor de peste 60 de milioane de euri implementate aici. „Suntem în orașul care s-a schimbat la față cu vrednicul meu primar Vasile Iliuț. Un oraș care acum merită să se numească oraș. Sunt proiecte de peste 60 de milioane de euro într-un singur mandat. Și este un mandat de doar trei ani. Dacă era întreg erau și mai multe proiecte, dar în următorul mandat umăr la umăr facem și mai mult. Bravo domnule primar, mă mândresc cu dumneavoastră, cu realizările din administrație. Și mă refer la proiectul de peste 27 de milioane de euro pe apă și canal pentru 70 de kilometri de rețele, o lungime colosală de rețele de apă și canal, care au fost așteptate de cetățeni. Apoi avem gazul metan, un alt proiect așteptat de oameni, proiecte de reabilitare a școlilor, amenajarea centrului civic, făcut la inițiativa primarului, dar și varianta ocolitoare pentru ca traficul greu din frontieră să ocolească orașul Vicovu de Sus. Sunt realizări la inițiativa primarului. Am deschis împreună punctul de frontieră și asta înseamnă viață dinamică. De asemenea, pregătim un drum național din vama Vicov care să meargă până în autostrada A7. Vestea bună e că și autostrada A7 a primit undă verde și dumneavoastră trebuie să pregătiți marele proiect Vicovu de Sus la autostradă, pentru că 30 și ceva de kilometri până la autostradă nu înseamnă mult. Mă gândesc că se așteaptă aici scoaterea traficului greu, a căruțelor pe undeva prin luncă, ca să lăsăm centrul pentru circulația mașinilor mici, să fie o zonă turistică frumoasă. Oamenii așteaptă și lucrarea noastră pentru că am dat drumul pe valea Brodinei la legătura dintre Brodina și Moldovița prin Argel și vor fi circuite deschise de data acesta”, a declarat Flutur.

El a subliniat faptul primarul Vasile Iliuț are unul dintre cele mai groase dosare de proiecte europene, din buget național, dar și multe proiecte locale. „Aici se pregătește acel centru medical cu ambulatoriu și mai este un punct pentru intervenții cu salvările, pentru că zona de la Vicovu de Sus se adresează undeva la 40 – 50.000 de oameni și trebuie să o tratăm ca atare”, a mai precizat șeful administrației județene.

Gheorghe Flutur consideră că Vicovu de Sus va deveni un adevărat centru economic, iar în perspectiva frontierei de la Ulma, cu Ucraina, „va fi un orășel foarte foarte agitat din punct de vedere economic”. „Vicovu de Sus este un oraș unde eu m-am mutat cu prioritățile pentru a-l ajuta pe Vasile Iliuț. Văd că știe să facă dintr-un leu doi pentru comunitate, văd că știe să dea această culoare de gospodar acestei localități și sunt alături de el. Am fost și în piață astăzi și nu am avut o voce care să reproșeze ceva. Au fost foarte multe mulțumiri la adresa primarului Vasile Iliuț, dar și pentru primarul de la Bilca, Zaharie Rusu, a fost și primarul de la Moldovița aici și mă mândresc cu toată zona asta. Cu primarul George Coroamă de la Putna și cu ceilalți primari de la Brodina, Ulma și asta arată că echipa noastră liberală funcționează foarte bine”, a încheiat Gheorghe Flutur.

La rândul său, primarul Vasile Iliuț a ținut să îi mulțumească lui Gheorghe Flutur pentru sprijinul acordat pentru proiectele din acest oraș. Vasile Iliuț a spus că în perioada următoare va avea loc inaugurarea a două obiective importante, grădinița cu program prelungit și spitalului de îngrijiri paleative. „Proiectele vin unul după altul, cetățenii sunt mulțumiți pentru că într-un timp așa de scurt, pentru că abia în iulie anul acesta fac trei ani de mandat și cu sprijinul dumneavoastră și echipei liberale Vicovu de Sus este pe făgașul cel bun. Toată comunitatea, oamenii de aici sunt mulțumiți de proiectele care sunt în implementare, iar Vicovu de Sus a devenit un pol central, un pol care poate să fie ca referință pentru toate localitățile din jur. Cu toții ne dorim să ne dezvoltăm, să avem aici în Bucovina, pe valea Sucevei, cele mai frumoase localități și să fim atractivi din punct de vedere turistic”, a declarat Vasile Iliuț.