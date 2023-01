Administrația locală a orașului Vicovu de Sus a anunțat prin vocea primarului Vasile Iliuț că va sprijini și în acest an bisericile tuturor confesiunilor religioase de pe raza localității așa cum am făcut-o și anul trecut. Primarul a precizat că sprijinul financiar va fi acordat în funcție de numărul de enoriași al fiecărei biserici. El a arătat că în prezent în Vicovu de Sus se află în construcție cinci biserici ortodoxe, cinci penticostale și două baptiste. Totodată, primarul a anunțat că în acest an la Vicovu de Sus va fi inaugurată una dintre cele mai mari biserici penticostale din țară cu o capacitate de 3.500 de locuri. ”Vrem să venim din nou în sprijinul tuturor bisericilor pentru că multe sunt în construcție, multe sunt în reabilitare și vrem să le ajutăm să termine lucrările așa cum le-am ajutat și anul trecut. Avem cinci biserici penticostale, cinci ortodoxe și două baptiste în construcție. Avem biserica ortodoxă din Plai în construcție, biserica ortodoxă din Centru, biserica ortodoxă din est și plus că la celelalte mai avem de făcut trotuare, finisaje, parcări. Le ajutăm financiar funcție de membrii pe care îi are fiecare. Anul acesta va fi inaugurată aici una dintre cele mai mari biserici penticostale din țară cu o capacitate de 3.500 de locuri”, a spus Vasile Iliuț.