Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, le-a solicitat astăzi celor câteva sute de liberali prezenți astăzi la o întâlnire de lucru în incinta Casei de Cultură din Suceava să plece acasă după discuții și să nu răspundă provocărilor celor de la AUR care organizează un protest în centrul municipiului reședință de județ. Gheorghe Flutur a precizat că are curajul să meargă singur la mitingul celor de la AUR la care va participa și liderul acestui partid, George Simon. Liderul PNL Suceava a arătat că întâlnirea de lucru de la Suceava pentru pregătirea campaniilor electorale de anul acesta a fost stabilită de mult timp și nu se desfășoară ca o contramanifestație. „Noi avem întâlniri de lucru. PNL este un partid la guvernare responsabil și avem treabă. Discutăm despre dezvoltarea județului Suceava, un inventar a ceea ce am făcut până acum și ceea ce vrem să facem în continuare. Și am această rugăminte de suflet pentru că astăzi se anunță un miting de la cei de la AUR la ora 15:00, să plecăm în mod civilizat spre casă de la 14:30 de aici să vă vedeți de treabă. Jandarmeria și oamenii de ordine vă vor dirija spre mașini să nu vă intersectați cu alții. Și ridic încă o dată această problemă: nu răspundeți la provocări. Noi liberalii nu avem în gena noastră politică conflictul, spectacolul, afișarea scandaloasă. Noi suntem oameni serioși, la guvernare și acest lucru vă rog să îl respectați toți delegații care ați venit aici. Nu v-am chemat pentru altceva decât pentru asta”, a declarat Flutur.