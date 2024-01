Președintele Organizației Județene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, îi propune liderului AUR George Simion ca duminică să aibă o discuție civilizată într-un birou din Casa Culturii din Suceava.

Gheorghe Flutur i-a transmis astăzi un mesaj direct lui George Simion pe care îl prezentăm în continuare:

“În atenția președintelui Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion

Așa cum am afirmat în spațiul public, duminică, 28 ianuarie, voi fi în centrul Sucevei pentru a sta de vorba cu cei interesați despre dezvoltarea județului Suceava. În acest context și având în vedere declarațiile dumneavoastră că doriți să faceți un miting, vă propun ca la ora 15:00 să avem o discuție într-un birou din Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, la care să participăm eu cu încă doi colegi ai mei și dumneavoastră împreună cu alți doi colegi ai dumneavoastră. Propun o discuție civilizată, constructivă, despre probleme și soluțiile de dezvoltare a județului Suceava.

De altfel, în aceste zile eu am astfel de întâlniri în mai multe zone din județ, unde am discutat prioritățile anului 2024, urgențele, iar duminică avem o astfel de întâlnire în intervalul 13:00 – 15:00 la Casa de Cultura a Sindicatelor din municipiul Suceava. Sunt adeptul discuțiilor civilizate și îmi exprim speranța că vom găsi cale de dialog din care cetățenii să înțeleagă care sunt soluțiile cele mai bune pentru ei. Vă aștept la ora 15:00 la Casa de Cultură din Suceava, etaj 1, în formatul 3 + 3”