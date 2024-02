Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a declarat mulțumit de cum se lucrează la reabilitarea și refacerea Palatului Administrativ din centrul municipiului reședință de județ, puternic afectat de un incendiu. Aflat într-o vizită de lucru pe șantierul de la Palatul Administrativ, Gheorghe Flutur a amintit că lucrările sunt finanțate de Compania Națională de Investiții, printr-un proiect de 96 de milioane de lei, adică aproape 20 de milioane de euro. Flutur a ținut să evidențieze că la Palatul Administrativ se realizează lucrări de amploare, pentru o reparație totală a clădirii. „E vorba de investiții în infrastructură, subzidiri în pivnițe, apoi în suprastructură, consolidarea pereților și torcretarea lor cu beton. Sunt peste 16.000 de metri pătrați de tencuială, sunt tavane noi pentru că erau tavane din lemn între parter și etaj. Și toate aceste tavane sunt făcute din nou. De asemenea, avem investiții mari în șarpantă. În total sunt circa 2.100 de metri pătrați de șarpantă, unde au intrat peste 100 de metri cubi de lemn. De asemenea, avem 2.100 de metri pătrați de țiglă care va fi pusă și circa 100 de tone de fier beton care este tratat special. Lemnul este ignifugat și tratat pentru atacurile de insecte”, a explicat șeful administrației județene. El a arătat că termenul de execuție a lucrărilor este până la sfârșitul lunii iulie 2025. Gheorghe Flutur a apreciat și modul în care a lucrat constructorul. „Firma lucrează din plin. A lucrat și iarna pentru că e mult de lucrat la interior și după cum vedeți se lucrează deja la acoperi”, a încheiat Flutur.

