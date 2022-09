Președintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, va participa luni, 5 septembrie, ora 10:00, la festivitățile de deschidere a noului an școlar, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” din Gura Humorului. Această instituție de învățământ se află în subordinea Consiliului Județean.

