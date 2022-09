Directoarea Colegiului Național <Mihai Eminescu> din Suceava, Anca Tronciu, susține că, potrivit constructorului, noua grădiniță cu program prelungit a unității va fi terminată până la sfârșitul lunii noiembrie, și va deveni funcțională în 2023. Construcția a demarat în 2008, printr-un proiect finanțat de Ministerul Educației. Lucrările au fost sistate, însă, în 2010 din lipsă de fonduri și au fost reluate în vara anului trecut cu bani din bugetul local. Directoarea a declarat, la Radio Top: „Se lucrează intens și eu spun că vom intra în noua grădiniță înainte de finalul anului școlar viitor. Acum funcționăm într-un internat, cu șase grupe de grădiniță cu program prelungit. În viitoarea grădiniță vor fi nouă grupe cu program prelungit. Vor fi și două săli pentru servit masa foarte mari, va fi bucătărie, va exista lift… Va fi o construcție ultramodernă”. Întrebată câți copii sunt într-o grupă, profesoara Tronciu a răspuns că la grupele mari sunt câte 35 și a adăugat: „E foarte mult. O parte dintre copii nu au plecat la școală și repetă grupa mare. Și-atunci, trebuie să îi primim. Unii nu au șase ani sau dacă mai sunt probleme pe ici, pe colo, părintele consideră că nu poate merge copilul la școală din diferite motive de sănătate, și repetă grupa mare”.

