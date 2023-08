Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a aflat astăzi pe șantierul de pe Axă – lotul 2, zona Costâna – Todirești, împreună cu directoarea de la Drumurile Județene. ”Am convenit să prindem la invesții pentru anul viitor 2 sensuri giratorii: unul la intersecția de la spitalul din Costâna, unde se întâlnesc două Drumuri Județene, unul care merge spre Dărmănești, altul spre Mihoveni și un al doilea giratoriu care va fi făcut la intersecția Drumului Județean care merge la Cacica cu cel ce merge spre Vâlcele – Stroiești. Aceste lucrări vor fi prinse pe investițiile anului viitor, separat de proiectul aflat în lucru. E îmbucurător faptul că se lucrează, se toarnă primul strat de asfalt pe Drumul Județean de la Costâna spre Vâlcele. Mai bine de 1 km este deja turnat și din informațiile pe care le avem se pregătesc porțiuni mai importante de drum să fie asfaltate în acesta toamnă. Important e să fie terminate cât mai repede zonele unde copiii merg la școală pentru a pune în siguranță atât traficul pietonal, cât și rutier. A fost de față și primarul de Todirești, Mugurel Bocancea, care a solicitat construcția acestor sensuri giratorii, urmând ca specialiștii să trateze exact suprafață care va fi afectată de această nouă construcție”, a declarat Flutur.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating