Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și primarul Sucevei, Ion Lungu, au mers împreună astăzi la Compania Națională de Investiții pentru a impulsiona proiectele de dezvoltare ale municipiului Suceava și ale județului. ”Am fost la Compania Națională de Investiții unde am discutat despre emiterea Autorizației de Construire pentru Sala Polivalentă de 5.000 de locuri de la Suceava. Am fost împreună cu domnul Președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a discutat la CNI problemele județului. M-am întâlnit la sediul Asociația Municipiilor din România cu domnul ministru Tancsoz Barna, cu care am discutat implementarea pe bază de contract de delegare, încheiat intre autoritățile locale și Administrația Fondului de Mediu pentru programul Rabla locală si crearea de Insule ecologice. Au fost discuții constructive, care își vor găsii rezolvarea in perioada următoare”, a declarat Lungu.

