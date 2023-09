Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a solicitat în ultima ședință a Coaliției de guvernare, dar și prin adrese către premierul Marcel Ciolacu, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, și ministrul finanţelor, Marcel Boloş, alocarea de fonduri pentru repararea și consolidarea drumurilor care merg spre frontiera cu Ucraina până în Punctele de Trecere a Frontierei PTF Siret, Suceava – Siret pe drumul național DN 2 (E85) și alternativ, pe traseele Suceava – Dărmănești – Calafindești – Siret, pe drumul județean DJ 209D și Suceava – Adâncata – Zvoriștea – Zamostea – Grămești – Siret pe drumul județean DJ 291A și PTF Vicovu de Sus, DN2E Păltinoasa – Vicovu de Sus, precum și pentru drumurile județene DJ 209D pe sectorul Dărmănești – Siret și DJ 291A pe sectorul Zvoriștea – Zamostea – Grămești – Siret.

Gheorghe Flutur a spus că necesarul estimat este de 30 milioane de lei pentru drumurile județene și de 130 milioane de lei pentru drumurile naţionale, care să fie alocate în conformitate cu memorandumul de anul trecut. El a precizat că PTF Siret, singurul din județul Suceava deschis traficului de mare tonaj, dintre România şi Ucraina, a devenit cel mai aglomerat punct românesc de trecere a frontierei, cu presiuni mari, cu timpi de așteptare măsurați în zile. Președintele CJ Suceava a mai adăugat că redeschiderea în luna noiembrie 2022 a PTF Vicovu de Sus – Krasnoilsk în regim de trafic internaţional pietonal și rutier, inclusiv pentru autobuze, autocare și vehicule transport marfă cu acces prin drumul național DN2E Păltinoasa – Vicovu de Sus, necesită modernizarea acestui drum național pentru asigurarea capacității de preluare a încărcărilor osiilor autovehiculelor și cu asigurarea măsurilor de siguranța circulației aferente. De asemenea, el a arătat că pe fondul blocajelor din porturile ucrainene cauzate de război, schimburile comerciale ale Ucrainei, realizate prin transport rutier, au crescut cu 20% față de perioada similară a anului trecut.

„Ținând cont de angajamentele asumate pe plan internațional de România, pe bază de reciprocitate, în susținerea obiectivelor de apărare națională este imperios necesară reabilitarea drumurilor naționale (DN2 și DN2E) și a drumurilor județene DJ 209D pe sectorul Dărmănești – Siret și DJ 291A pe sectorul Zvoriștea – Zamostea – Grămești – Siret.

Lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate și creșterea fluxului de transport mărfuri cu camioanele ce trebuie operate în punctele de trecere ale frontierei cu Ucraina, precum și contextul generat de evenimentele imprevizibile, care nu se datorează sub nicio formă acțiunii sau inacțiunii autorităților publice locale, coroborat cu faptul că nu se poate determina evoluția evenimentelor generate de conflict, care poate escalada, precum și de necesitatea creșterii conectivității civice între state cât și de conectivitatea dintre state pentru facilitarea fluxurilor de mărfuri, creează premisele unei situații de extremă urgență, care necesită realizarea unor lucrări de reabilitare a drumurilor naționale și a drumurilor județene folosite ca rute alternative în vederea eliminării blocajelor din punctele de trecere a frontierei și a asigurării unor condiții de transport în deplină siguranță a tuturor participanților la trafic”, a încheiat Gheorghe Flutur.