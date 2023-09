În corpul unui copil de numai 3 anișori se duc, secundă de secundă, bătălii nesfârșite. Nici părinții nu își explică puterea de care dă dovadă fetița lor, de mai bine de un an de zile. ,,Sincer nu știm de unde are puterea, rezistența de a trece prin toate. După prima ședință de chimioterapie a avut hemoragie internă. Cu greu au reușit medici să o stabilizeze. Am început tratamentul în iunie, iar până în august ea nu putea să stea singură în picioare. Trei luni de zile de la începerea tratamentului agresiv copilul meu nu a putut vorbi, nu putea nici măcar să plângă, doar deschidea gura și scotea un sunet de scâncit și îi curgeau lacrimi pe obraji. A fost cumplit! Să îți vezi copilul îndurând atâta suferință este sfâșietor!” Ne-a povestit George, tatăl Dianei.

Coșmarul familiei Pericleanu a început anul trecut în vară când Diana a început să slăbească din senin într-un ritm alert.

Nu se mai juca. Începuse să doarmă foarte mult, la modul că după ce se trezea mânca și în jumătate de oră adormea iarăși pe unde apuca. Ne-am îngrijorat extrem de tare când, în doar o săptămână, a slăbit așa dintr-o dată într-un ritm alarmant, iar burtica ei se umfla inexplicabil.”

După efectuarea unei ecografii, părinții au primit diagnosticul devastator – Diana suferea de cancer. Vestea i-a lovit ca un trăsnet, iar Diana a devenit peste noapte o mică luptătoare în fruntea unei bătălii pe care nimeni nu o putea anticipa.

Au urmat luni de tratament și operații peste operații. Două tumori gigant au fost extirpate din corpul firav al Dianei, însă boala nu s-a lăsat înfrântă. Nici părinții Dianei nu s-au dat bătuți. Când toate tratamentele s-au epuizat în țara lor, George și Anamaria au căutat ajutor în străinătate. O clinică din Italia le-a venit în ajutor. În baza unei asigurări medicale încheiate de tatăl micuței luptătoare la Roma, Diana are șanse reale să câștige bătălia cu celulele rele care i-au invadat corpul.

Am început deja o serie de proceduri medicale complicate, inclusiv chimioterapie și imunoterapie. Deși analizele sunt îngrijorătoare, starea ei generală este bună, iar noi ne păstrăm speranța într-un viitor împreună”, ne- mărturisit tatăl micuței Diana.

George este militar de meserie, știe să strângă din dinți și să meargă mai departe. Familia sa are însă nevoie de sprijin financiar pentru cazare, transport și alte cheltuieli inevitabile o dată cu transferul în străinătate. Cu un venit limitat și cu un alt copil rămas acasă în grija bunicilor, familia Dianei se confruntă cu o povară financiară considerabilă: 18.000 de euro.

,,Chiar în cele mai întunecate momente, când speranța pare a fi o fărâmă, noi credem. Credem în bunătatea oamenilor și în puterea iubirii”, a spus Anamaria Pericleanu.

„În ciuda tuturor provocărilor, Diana și familia ei nu renunță. Cu speranța că pot aduce zâmbetul și bucuria înapoi în viața micuței lor luptătoare, ei se bazează pe ajutorul și generozitatea celor din jur. În această perioadă dificilă, fiecare contribuție contează. Cei care doresc să sprijine familia Dianei în această luptă pot face donații în conturile Asociației Salvează o inimă. Diana, o micuță luptătoare de doar trei ani, ne amintește că viața este o comoară neprețuită și că, prin solidaritate și iubire, putem depăși cele mai mari încercări”, a declarat și Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații accesați linkul: https://salveazaoinima.ro/diana-pericleanu/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

CIF: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca: Banca Transilvania Botoșani

În transferul bancar, la detaliile plății, trebuie specificat numele Pericleanu Diana!