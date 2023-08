Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a solicitat Ministerului Transporturilor și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere alocarea de fonduri pentru modernizarea drumurilor naționale afectate de traficul greu dinspre și spre Ucraina. Anunțul a fost făcut la finalul unei întâlniri care a avut loc astăzi la Consiliul Județean în care s-a analizat stadiul proiectului pentru autostrada A7 de la Pașcani la Siret. „Ca o concluzie finală am cerut Ministerului Transporturilor și CNAIR să găsească bani pentru repararea drumului european din vama Siret spre Suceava pentru că este afectat de greutatea TIR-urilor. Zilnic sute de TIR-uri trec pe aici. De asemenea, am solicitat construirea unui drum paralel cu frontiera de la Vicovu de Sus spre Siret. De asemenea, am discutat și despre podul de la Milișăuți unde mi s-a promis, pentru că este în curtea CNAIR, că va fi terminat pentru că nu au pe unde să treacă TIR-urile. Și sigur, eu cred că România trebuie să ceară de la Uniunea Europeană fonduri pentru consolidarea infrastructurii de transport aici în granița cu Ucraina pentru că aceste TIR-uri care vin și pleacă ne afectează calitatea infrastructurii”, a precizat Flutur.