Președintele Consiliului Județean Suceava și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur va veni în fața sucevenilor la alegerile locale de anul acesta cu sloganul „Sunt omul vostru!” și i-a îndemnat să îl pună în continuare la treabă pentru dezvoltarea județului. Gheorghe Flutur a declarat că în ședința de astăzi a Colegiului Director al PNL Suceava de la Gura Humorului și-a anunțat intenția de a candida la președinția CJ Suceava, aceasta fiind validată cu unanimitate de voturi. „Vreau să transmis că merg la drum pentru voi dragi suceveni. Am în suflet, pe buze, în minte, pe tălpile pantofilor un kilometraj pregătit pentru dezvoltare, pentru bunăstare și pentru siguranța dumneavoastră. Dragi suceveni, folosiți-mă!. Puneți-mă la treabă! Am făcut-o de fiecare dată. Am atâtea despre care pot vorbi în fiecare sat din acest județ, pentru fiecare uliță făcută în perioada mea. Vă rog să mă judecați după fapte și să veniți alături de mine pentru ca județul Suceava să fie reprezentat cu cinste atât aici cât și la nivel național. Sunt omul vostru. Puneți-mă la treabă! Ședința Colegiul Director al PNL Suceava a fost una extrem de importantă. Astăzi am hotărât validarea primarilor din toate localitățile județului Suceava. PNL se prezintă la startul campaniei electorale cu liste complete de consilieri locali, cu listă completă la primării și cu listă completă la Consiliul Județean”, a declarat Flutur.

El a spus că PNL a câștigat în 2020 nu mai puțin de 54 de mandate de primar în 2020, iar în ultimele săptămâni a avut „9 intrări noi de primari în PNL și 3 plecări”. „Au venit primari de la Broșteni, Mănăstirea Humorului, Pojorâta, Marginea, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Brodina, Fântâna Mare, Salcea. Sigur, am avut și trei plecări. Ne prezentăm cu 61 de primari în funcție și foarte mulți candidați tineri pentru funcția de primari”, a precizat Gheorghe Flutur.

El a subliniat că PNL mizează pe opt femei pentru funcția de primar, printre care cele din localitățile Capu Câmpului, Crucea, Grămești, Ciprian Porumbescu, Gălănești, Drăgușeni. „Mă bucur de acest lucru. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri despre lista din echipa lui Gheorghe Flutur de la Consiliul Județean. În primii 10 de pe listă avem patru doamne. Candidați pentru vicepreședinte ai Consiliului Județean pe care îi voi susține sunt Irina Vasilciuc, actualul administrator public al județului Suceava și Niculai Barbă, actualul vicepreședinte al Consiliului Județean. Mai mult. Avem noutăți cu personalități importante. Tânăra doamna doctor pediatru Elena Tătăranu, șefa secției de pediatrie de la Spitalul Clinic Județean Suceava, profesorul universitar, doamna Otilia Clipa, un nume de renume în Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, precum și avocata Dana Mitrea, un renumit avocat. Sunt doar câteva dintre surprizele pe care le-am pregătit în noua listă de consilieri”, a declarat Flutur.