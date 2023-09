”Pot să fiu tăvălit oricât dacă A7 vine spre Suceava sunt cel mai fericit om, dacă gazul metan vine la localitățile din Suceava voi fi cel mai fericit om. Înțepăturile se vindecă și noi trebuie să ,mergem înainte”. Afirmația a fost făcută de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, în comuna Ipotești acolo unde a participat la inaugurarea sediului modernizat al Primăriei. Flutur a făcut un apel la unitate din partea clasei politice. ” Mesajul meu e să fim uniți dragii mei. Așa cum cultele poate ne dau un exemplu și de înțelepciune, de toleranță și înțelegere aici la Ipotești poate și nouă politicienilor ne vine un pic mintea la cap ca să fim mai uniți pentru Suceava, pentru Bucovina că tare e nevoie de unitate”, a mai spus Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating