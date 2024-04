Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, împreună cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au invitat astăzi, 10 aprilie, la sediul arhiepiscopiei, reprezentanții celor 10 grupuri de acțiune locală din județul Suceava și cu toți primarii din localitățile acestor asociații.

Gheorghe Flutur a precizat că întâlnirea a fost foarte constructivă, iar împreună cu specialiștii din biroul de proiecte europene din cadrul Consiliului Județean Suceava, cu specialiști de la AFIR, experți privați în proiecte euro a discutat despre accesarea de noi proiecte și au fost trase câteva concluzii. „Am sugerat să fie prinse în aceste Grupuri de Acțiune Locală și unitățile de cult din teritoriu și s-a propus trecerea la parteneriat pe proiecte. Consiliul Județean și-a arătat disponibilitatea să vină cu cofinanțări în proiecte sociale, unde sunt copii abandonați, copii cu părinți plecați în străinătate, unde se pot crea centre sociale de ajutor sau parteneriate pentru dotarea cu echipamente și microbuze de transport al elevilor. De asemenea, s-au propus parteneriate pentru promovarea zonelor turistice din județul Suceava, având prioritate zonele mai puțin promovate până acum, cum sunt mănăstirile din sud-estul județului Suceava, Probota, Râșca, Slatina, în cazul cărora trebuie făcute eforturi mai mari pentru atragerea de turiști”, a arătat Flutur.

El a mai precizat că prin Planul Național de Redresare și Reziliență există posibilități de depunere în următoarele 30 de zile a unor proiecte pentru dotarea campusurilor cu echipamente, aparatură, calculatoare, mijloace de transport, dar toate acestea trebuie făcute foarte repede.

„Dorim să permanentizăm acest gen de întâlniri, iar CJ Suceava este interesat direct de acțiuni care să rezolve probleme pentru persoane vulnerabile, inclusiv în combaterea consumului de droguri, a abandonului școlar și în alte sectoare în care statul trebuie să intervină”, a încheiat Gheorghe Flutur.