Președinte Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, că roadele eforturilor făcute ani la rând pentru modernizarea Aeroportului ,,Ștefan cel Mare” din Suceava sunt tot mai consistente și se evidențiază tot mai des. „De data aceasta vorbim de certificări ale acestor eforturi. Începând de astăzi, Aeroportul Suceava este certificat ca aeroport internațional, după ce până acum era un aeroport deschis traficului international. A trecut cu brio evaluarea la care a fost supus, lucrul acesta va duce la creșterea gradului de încredere al pasagerilor”, a declarat Flutur.

Comisia de evaluare și-a desfășurat activitatea în perioada 29 februarie – 4 aprilie 2024, aceasta concluzionând îndeplinirea și respectarea procedurilor specifice de acordare a certificării de Aeroport internațional. Comisia de evaluare a fost formată din reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor, Ministerului Sănătății, Autorității Naționale Fitosanitare și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

„Evaluarea a fost efectuată în scopul constatării dacă Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava îndeplinește condițiile de certificare ca aeroport internațional și implementarea corespunzătoare a cerințelor spațiului Schengen. Astfel, Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava se conformează la cerințele naționale și internaționale aferente facilităților pe aeroporturilor internaționale, aplicarea integrală a acquis-ului Schengen și asigurarea unui mediu propice de dezvoltare a colaborării cu organismele naţionale şi internaţionale din transportul aerian”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a mai spus că tot astăzi a fost anunțat de directorul general al ROMATSA că s-au aprobat lucrările de modernizare a Sistemului ILS de aducere la sol a aeronavelor pe timp de ceață, noul sistem fiind similar celui de pe Aeroportul Otopeni.

Gheorghe Flutur a adăugat că pentru cei care folosesc parcarea aeroportului, în maxim 2 zile va fi disponibilă aplicația prin care plata se va putea face online.